Boeren betogen tegen stikstofarrest en onzekere toekomst van hun bedrijven: "We vragen de bevolking om steun"

In het centrum van Hasselt zorgde de betoging van de landbouwers voor heel wat verkeersdrukte. “Wij hebben onze voorzorgen genomen en zijn met de trein naar Hasselt gekomen”, zegt een koppel dagtoeristen. “Gelukkig maar, want het verkeer is momenteel een chaos.” Een dame die op het Kolonel Dusartplein op de bus wacht, heeft vrede met de vertragingen. “Het gaat hier om de kostwinning van die mensen, wat kan ik daarop zeggen? Ik heb begrip voor het protest en geef mijn ogen in afwachting van mijn vervoer dan maar de kost.”

De boze boeren kunnen niet bij iedereen op evenveel begrip rekenen. Een centrumbewoonster zegt dat ze een uur heeft gedaan over de afstand Genk-Hasselt. “Normaal ben ik er in een kwartiertje. Heel mijn vrije namiddag valt in duigen. Ik kan zelfs niet meer naar de winkel. Ik woon binnen de kleine ring en zit dus helemaal vast.”