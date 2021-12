Boeren protesteren tegen uitblijven kader stikstofbeleid en rijden rondjes op ring van Tienen en andere steden

Volgens het scenario dat nu op tafel ligt, zouden varken- en kippenhouders moeten zorgen voor -60 procent extra reductie van hun stikstofuitstoot tegen 2030. De regering hoopt dit te bereiken met behulp van AEA-stallen (stallen die via technische maatregelen hun ammoniakuitstoot verminderen), maar door de hoge kostprijs van zulke stallen, vrezen veel boeren dat ze in de richting van schaalvergroting geduwd worden.

Volgens Lemaire staan veel jonge landbouwers er voor open om te investeren in duurzaamheid; "Niemand weet in welke richting, niemand weet waar dit naartoe gaat. We vragen dan ook om ons te betrekken in het denkproces", meent hij. Lemaire weet waarover hij praat, want de 24-jarige stapt komende winter voltijds in het landbouwbedrijf van zijn ouders. "De passie is er en het is een mooie sector, maar door die onduidelijkheid vraag ik me wel soms af of het een goed idee is om in deze sector verder te gaan."