Boeren trekken uit protest met 500 tractoren naar Geel: "Niet vergeten, zonder boeren, geen eten"

"Sinds 25 februari 2021 is er zo goed als geen vergunning meer afgeleverd in de landbouw, noch voor renovatie noch voor uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven omwille van de stikstofuitstoot. Er is geen wettelijk kader waarin we kunnen investeren. We weten niet waar we aan toe zijn, dat geeft veel onzekerheid. We weten niet eens of we wel kunnen blijven bestaan", zegt Sabina bij Radio 2 Antwerpen.