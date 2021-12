Boetes voor schoolgaande jeugd op beruchte Lijnbus in Haacht

"Wij hebben maandag In de late namiddag een controle uitgevoerd op lijn 515", zegt Karen Van der Sype van De Lijn. "Dat is niet ongebruikelijk wanneer er problemen gemeld worden. Er worden dan controleurs ter plaatse gestuurd om te kijken wat er precies aan de hand is. Uit de controles is gebleken dat er een aantal reizigers waren die geen geldig vervoerbewijs bij zich hadden; sommigen reden zwart, anderen die een abonnement hebben maar dat niet op zak hadden, reden grijs. Daar zijn pv’s voor opgesteld."

Meer details over het incident van vrijdag op diezelfde bus in Haacht, zijn er nog niet. Dat onderzoek loopt.