Bom uit WO II ontploft bij station in München, vier gewonden

Er is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft op een spoorwegbouwplaats in de Duitse stad München. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt, waaronder één ernstig. Volgens de brandweer gebeurde de ontploffing van de "vliegtuigbom" tijdens werkzaamheden in de buurt van de Donnersbergerbrug, vlak bij het centraal station van München. Het treinverkeer ligt stil in een groot deel van de stad.