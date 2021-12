Botsauto’s op ijspiste in Knokke-Heist: "Een primeur in ons land"

Vanaf vrijdag kan je in Knokke-Heist terecht voor Ice Bumper Cars. In het Vlaams te omschrijven als botsauto’s op ijs. “Heel wat voorbijgangers stoppen even, want zoiets hebben ze nog nooit gezien”, zegt Alain. En gelijk hebben ze want Alain is de eerste in ons land die zo’n unieke ervaring aanbiedt.

“Ik zit al jarenlang in de branche en dan hoor je soms iets waaien over nieuwigheden op het ijs”, zegt Alain. “Toen we vorige winter dicht bleven, zijn we gaan brainstormen. Het was de bedoeling om onszelf heruit te vinden.” In Amerika bestaat het concept al langer. “Via een Europese leverancier heb ik er acht aangekocht. Het duurde zes maanden vooraleer ze geleverd werden, maar het is nu al de moeite. Voor ons land en Knokke-Heist is dit een mooie primeur.”