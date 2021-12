Kunnen we mét virus leven op lange termijn? "Basismaatregelen moeten automatisme worden, zoals we zout strooien als het vriest"

"We hebben die codes eigenlijk nu al, dat zijn de befaamde alarmniveaus van de Risk Assessment Group (RAG)." Aan het einde van de rit is dat een politieke beslissing om het wel of niet te gebruiken, maar dat is niet zo eenvoudig, zegt Vlieghe. "Dat wil dan zeggen dat er een automatische koppeling zou zijn van beleid aan een epidemiologische situatie." Het pluspunt is dat we dan wel naar een "meer voorspelbare maatschappij" zouden gaan. "Als de winter eraan komt, dan ga je winterbanden zetten, dat is ook een automatisme. Dat zouden we met die barometer kunnen invoeren."