Intensivist van UZ Gent heeft er genoeg van: "Over twee weken piek in ziekenhuizen, stop het politieke jojo-spel"

De ziekenhuizen in ons land moeten de komende twee weken verplicht alle niet-dringende operaties uitstellen. Er is te weinig personeel om alle bedden op intensieve zorg te bemannen en daardoor dreigen ziekenhuizen niet meer de hulp te kunnen bieden die ze willen, zegt Margot Cloet van koepel Zorgnet-Icuro.



"Er moeten keuzes worden gemaakt. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen en artsen, de overheid moet ons hierin begeleiden. Welke patiënten gaan we wel en niet behandelen? Moeten we het onderscheid tussen covidpatiënten en niet-covidpatiënten opheffen zoals in Nederland?"

"We weten het momenteel niet goed meer, we zijn ons kompas een beetje kwijt. Dit is een oproep aan de bevolking en de overheid. Anders dan in andere golven dreigen we helemaal overkop te gaan en patiënten op de stoep van spoedafdelingen of ziekenhuizen te moeten laten staan."