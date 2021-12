Dak van stal in Vladslo stort in: 80 varkens zitten vast

“Voorlopig hebben we nog geen volledig zicht op de situatie binnen“, zegt Dries Depreitere van de brandweer. “We proberen binnen te geraken via een deur die nu nog versperd is. Voor zover we nu al weten, zal er maar een heel beperkt aantal varkens getroffen zijn door de instorting. We bekijken nu hoe we de rest in veiligheid kunnen brengen.”

De meeste varkens hebben het wellicht overleefd, omdat het dak rust op de muren van de compartimenten waarin de varkens zitten. Per compartiment zitten ongeveer 12 varkens. Wel vreest men voor eventuele dode varkens in 1 compartiment waar de balken van het dak op de vloer stortten.