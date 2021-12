Diamantveiling brengt meer dan 1,2 miljoen euro op voor FOD Financiën

De diamanten en edelstenen werden verkocht via de douane. Ze werden ofwel in beslag genomen door de opsporingsdiensten, ofwel aan de staat afgestaan wegens te hoge invoerkosten, ofwel gewoon achtergelaten.

Fin Shop verkoopt namens de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen roerende goeden die niet langer door de overheid worden gebruikt, roerende goederen die in beslag zijn genomen of verbeurd zijn verklaard door justitie of de douane, houtkappingen, goederen die voortvloeien uit erfloze nalatenschappen enzovoort.

In 2020 bedroeg de opbrengst van de verkopen 21 miljoen euro.