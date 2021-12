Vlaams minister Peeters over Brusselse plannen: "Eenzijdig rijstroken afbouwen op A12 kan niet"

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is er niet mee opgezet. Zij moest de plannen van haar Brusselse collega zelf in de krant lezen, zo zei Peeters vandaag in het Vlaams Parlement. De Open VLD-minister hekelt het gebrek aan overleg over mobiliteitsprojecten die de gewestgrenzen overschrijden. Ze maakte hier vandaag een tweet over, waarop Elke Van den Brandt ook reageerde: