Eerste Europese wedstrijd ooit voor volleybalclub Achel: "Enkele werkgevers van spelers zijn meegereisd om te supporteren"

Tectum Achel neemt het vanavond in de eerste ronde van de Challenge Cup op tegen het Spaanse Teruel. Het allereerste Europese duel ooit in de geschiedenis van de club. En dat vergt toch behoorlijk wat extra organisatie, zo een Europese wedstrijd. "Dat hadden we toch wat onderschat", moet voorzitter Joos Gysen toegeven. "Het is een heel sterk gereglementeerde competitie, maar gelukkig hebben we enkele mensen die zich daarin vastgebeten hebben."

Achel is een semi-professionele club. Er zijn enkele profspelers, maar ook een aantal spelers die een job combineren met het volleybal. Die hebben dus vrij moeten nemen, maar ze hebben wel soepele werkgevers. "Enkele werkgevers komen een aantal collega's zelfs mee aanmoedigen," glundert Gysen. Publiek is dus wel nog toegelaten in Spanje, maar het is een enorm grote hal in Teruel, mensen kunnen dus afstand van mekaar nemen.