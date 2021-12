EU wil met "Global Gateway" wereldwijd 300 miljard investeren, het Europese antwoord op Chinese "nieuwe Zijderoute"

Tot 2027 wil de Commissie 300 miljard euro investeren. Het geld komt deels uit de meerjarenbegroting van de Europese Unie, maar ook van de Europese lidstaten en de Europese financiële instellingen, zoals het Europese Fonds voor Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast rekent de Commissie ook op de private sector, voor de financiering van de projecten, maar ook voor de kennis en ervaring die daar aanwezig is.

De investeringen zullen gekozen worden in functie van "onze strategische belangen" in de wereld, verduidelijkte Commissievoorzitter Von der Leyen. Net als in Europa zelf staan een groene en digitale transitie daarin centraal. Maar de Commissie wil in meer investeren dan wegen, transport en hernieuwbare energie. Ook onderwijs en gezondheidszorg staan bovenaan op het prioriteitenlijstje, zeker in een wereld die geteisterd wordt door een pandemie.