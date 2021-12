Forest in One Day in Halen: inwoners zullen op 1 dag 5.725 bomen planten

Forest in One Day is sinds 3 jaar een gezamelijke actie van het Jane Goodall Institute Belgium, Luminus, De Bosgroepen & Sylva Nova. Ze vindt telkens plaats op de eerste zondag van februari op 3 plaatsen in Belgie. Het opzet is om op 3 jaar tijd minstens 36.000 bomen te planten in België en 3.600.000 in Afrika. Voor elke boom die in België geplant wordt, plant het Jane Goodall Institute er 10 in Burundi. Een boom heeft in Afrika een grotere impact dan in Europa. Bomen zorgen daar voor schaduw, beschutting en voedsel voor mens en dier.

Je kan oa. inschrijven via de website Luminus of via de website van Halen.