Geen aparte gemeenteraadscommissie over voortbestaan Tereos in Aalsters centrum

Er komt geen aparte commissie over de toekomst van de zoetstoffen-, zetmeel- en bio-ethanolfabrikant Tereos in Aalst. De fabriekssite ligt in het stadscentrum van Aalst en staat al langer ter discussie. Maar de meerderheid verwerpt het voorstel van oppositiepartijen Groen en CD&V om een aparte commissie samen te stellen die zich over de toekomst van de site moet buigen.