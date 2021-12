Gents ziekenhuis schakelt psychologen in om mentale steun te bieden aan personeel: "Sommige mensen zijn echt op"

"Er is een grote nood aan mentale ondersteuning bij het zorgpersoneel, dat merken we heel hard", zegt Valerie Coussement van het ziekenhuis AZ Jan Palfijn. Zij is er vertrouwenspersoon. "Praktisch wordt er snel geschakeld. Het personeel is het jammer genoeg gewoon om zich snel te organiseren. Iedereen doet keihard zijn best. We merken nu wel dat er personeelstekorten vallen door mensen die ziek zijn of in afzondering zitten. Dat voert de werkdruk, vooral op de spoedafdeling, enorm op. Dat is anders dan tijdens de vorige golven", gaat Coussement verder.