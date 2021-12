Glascontainers in Halle die eruit zien als boomstammen moeten sluikstorten tegengaan

De ondergrondse glascontainers aan de Zuster Bernardastraat in Halle zien er heel kleurrijk uit. "We hebben de containers met stickers een leuk motiefje gegeven", vertelt Frieda Van Roy van de afvalintercommunale Intradura. "De buizen van de ondergrondse containers zien eruit als boomstammen en rond de container hebben we een grasmat gelegd. Het is een ontwerp dat mensen van alle leeftijden kan bekoren. We hebben niet toevallig gekozen voor een tekening die een boomstam voorstelt. Halle zet heel erg in op vergroening en dit is ook een manier om het groen naar het centrum te brengen."