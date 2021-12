Gouden Draak Margriet terug op Belfort in Ieper mét boodschap in de buik: zo komt de legende toch uit

Sinds deze ochtend staat Draak Margriet terug op het Belfort in Ieper. De draak werd onderzocht, gerestaureerd en in een nieuw gouden kleedje gestopt. Ze kreeg ook een tekst mee in de buik met een boodschap voor de Ieperlingen van de toekomst. Het is het eerste stukje van het Belfort dat volledig gerestaureerd is.