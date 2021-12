Hasseltse geneeskundestudent lanceert kookboek "Koken met Cara Pils": "Elk recept is meermaals getest"

Toen Dorian Coppenrath (26), student geneeskunde, op kot zat en een gerecht wilde maken waar bier in moest, had hij alleen nog maar Cara Pils in huis. Hij besloot het bier te gebruiken en uiteindelijk smaakte het gerecht volgens hem heel goed. Daarom begon hij ook andere gerechten te bereiden met Cara Pils. “Ik besloot uiteindelijk een mailtje te sturen naar Colruyt, om hen te vertellen over mijn gerechten met hun bier. Daar reageerden ze heel enthousiast. Zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan”, vertelt de student.

Het kookboek samenstellen, bleek wel een uitdaging. Het goedkopere bier gaat namelijk niet met elk gerecht samen.“Cara-soep en Cara-worstenbroodjes, die waren absoluut niet te eten, dus die zijn niet in het boek geraakt. Maar heel wat gerechten waren wel heel lekker. Elk recept in het boek is meermaals getest en goedgekeurd door mijn vrienden.”