Heel wat zomerkampen voor kinderen nu al volzet: "Wees er snel bij als je je kind wil inschrijven"

Dat ouders zo vroeg boeken heeft onder meer te maken met de flexibiliteit die de organisatoren van kampen aanbieden, zegt Roger Fuchs van Little Ball Village. "We zijn flexibel in het eventueel annuleren en het terugstorten van het inschrijvingsgeld, omdat we beseffen dat er soms wijzigingen zijn in het dienstrooster van de ouders. Anderzijds heeft het ook te maken met de eindejaarspremie die in deze periode gestort wordt, en ouders willen die graag besteden aan een kamp."

Volgens Roger Fuchs zijn zomerkampen zo populair omdat het aanbod van activiteiten zo goed is. "We zijn een echt kampenland. Vroeger had je vooral de jeugd-en sportdiensten die dat organiseerden, maar de laatste jaren zijn er ook meer professionele organisaties die zich specialiseren in kampen, en de kwaliteit van ons aanbod ligt hoog."