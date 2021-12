Hongercijfers in Latijns-Amerika en Caraïben op hoogste niveau in 20 jaar

Ook wat betreft voedselonzekerheid nemen de cijfers een hoge vlucht. 267 miljoen mensen in de regio leven in "voedselonzekerheid", 60 miljoen meer dan in 2019. Dat is 41 procent van de totale bevolking. Het gaat hier om de grootste stijging in de wereld. Voedselonzekerheid treft vrouwen meer dan mannen in deze regio en het verschil is de laatste jaren alsmaar gegroeid.

Ook hier steekt Centraal-Amerika er bovenuit, met name de zogeheten noordelijke driehoek: Guatemala, Honduras en El Salvador. In Guatemala leeft de helft van de bevolking in voedselonzekerheid (49,7 procent om precies te zijn). Maar ook de percentages van El Salvador (47,1) en Honduras (45,6) laten weinig aan de verbeelding over.

"We moeten het luid en duidelijk zeggen, Latijns-Amerika en de Caraïben worden geconfronteerd met een kritieke situatie op het gebied van voedselzekerheid", stelt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).