ELZ Dender geeft kinderverzorgers en leerkrachten uit basisonderwijs voorrang op boosterprik

"We zijn heel blij dat onze mensen de kans krijgen vroeger hun derde prik te krijgen", zegt directeur Leslie Colpaert van basisschool 't Vlasbloempje. "Ook voor eerste coronavaccin konden we via een reservelijst vroeger krijgen. Er zijn natuurlijk leerkrachten en kinderverzorgers zijn die nu nog niet in aanmerking komen voor een boosterprik, omdat er dan te weinig tijd zou zitten tussen de tweede en derde prik. Maar het zal zeker een groter gevoel van bescherming geven. Uiteraard moeten we de andere coronamaatregelen blijven volgen. En voor de rest is het elke dag bekijken welke klassen afstandsonderwijs nodig hebben, welke leerlingen in quarantaine zitten en hoe we die kunnen helpen. Maar alle leerkrachten doen heel hard hun best om de kinderen te geven waarop ze recht hebben."