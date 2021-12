Inwoners Wemmel krijgen twee gratis zelftesten: "Om te gebruiken voor familiefeest"

Elk gezin in Wemmel krijgt binnenkort een brief met een QR-code in de bus waarmee ze twee gratis zelftests kunnen afhalen."De bedoeling is om de zelftest te promoten", zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). "Het is een goed middel om te voorkomen dat je besmet wordt of dat je anderen besmet. En dus zouden we graag de drempel verlagen door twee tests gratis aan te bieden. Dan kan je zien hoe gemakkelijk het is om jezelf te testen."