Is dit stukje mammoetbot werk van homo sapiens of neanderthalers? Vurige discussie tussen wetenschappers

Minstens 41.500 jaar geleden, in wat nu Polen is, boorde een prehistorische mens twee gaten in een stuk mammoetenivoor en kerfde er minstens vijftig stippen in. Dat stuk slagtand, dat 4,5 op 1,5 centimeter meet en iets minder dan een halve centimeter dik is, belandde uiteindelijk in de Stajnia-grot in het zuiden van Polen, vlakbij de stad Krakow. Daar bleef het al die tijd liggen, tot het in 2010 werd ontdekt door een team van archeologen.