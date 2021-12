Vlaams minister-president Jambon vraagt snel nieuw Overlegcomité: "Geen binnenevenementen meer tot 15 december"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil dat het Overlegcomité snel opnieuw samenkomt om extra coronamaatregelen te nemen. Jambon pleit voor het volledig stopzetten van binnenevenementen tot 15 december. "Dit is even de korte pijn in de hoop Kerstmis en Nieuwjaar in goede omstandigheden te kunnen vieren."