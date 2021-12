Antwerps jenevercafé De Vagant sluit de deuren en draagt volledige collectie over aan het jenevermuseum in Hasselt

De laatste flessen worden de komende weken verkocht aan klanten, de jenevercollectie boven het café gaat volledig naar het jenevermuseum in Hasselt. "En dat is best wel een uitgebreide collectie: 2.800 artefacten, verzameld over een periode van 36 jaar", aldus Ferket. "Daarnaast schenk ik ook het archief van het café en mijn jeneverknipselkrant."

Voor het café onherroepelijk dicht gaat, is er eerst nog een sluitingsweek met tal van activiteiten. "Zo is er donderdag een poëzieavond, waarbij Marcel Vanthilt gedichten komt brengen uit het gedichtenboek dat we samen met het jenevermuseum hebben uitgebracht."