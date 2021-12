Kritiek tegen bouw van windturbine van 200 meter hoog in Halle

In Halle zijn er plannen om één van de grootste windturbines in de omgeving te bouwen. Chocoladefabrikant Barry Callebaut wil er een bouwen van 200 meter hoog. "We moeten die windturbine zo hoog bouwen om de energie-opwekking optimaal te laten verlopen, dat is ook wat de overheid ons oplegt", zegt woordvoerder Korneel Warlop van Barry Callebaut. "Er ligt op dit moment een vergunning op tafel voor de bouw van die windturbine en er is bezwaar tegen mogelijk. Wij zijn bereid om te luisteren naar alle opmerkingen in dat verband."