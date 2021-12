2 voetgangers in levensgevaar nadat lijnbus hen aanrijdt

Enkele passanten en een omwonende ontfermden zich over hen tot de hulpdiensten ter plaatse waren. De voetgangers kregen de dringendste zorgen toegediend en werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige naar Menen om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval en de technische vaststellingen was er enkele uren in de buurt alleen maar beurtelings verkeer mogelijk.