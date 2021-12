Maanden wachttijd om huisdier af te staan bij Dierenbescherming Mechelen: "Dit hebben we nog nooit meegemaakt"

"We hebben nog nooit meegemaakt dat zo veel mensen een hond of kat willen afstaan", zegt Wendy Kerselaers van Dierenbescherming Mechelen in "Start Je Dag" op Radio 2 Antwerpen. Je moet er nu al gauw een aantal maanden wachten voor je er een hond of kat kan achterlaten. Dierenbescherming Mechelen ziet dat dat ook bij andere asielen het geval is. "Bij ons staan er momenteel 20 tot 25 honden op de wachtlijst en ook een aantal katten."

Ze hadden geen andere keuze dan wachtlijsten aan te leggen. "We hebben gewoon geen plaats. We kunnen alleen dieren aannemen als er hokken vrij zijn. We zullen ook nooit dieren euthanaseren om plaats vrij te maken."