Reacties op overlijden Lange Jojo: "Stuk Brusselse volkscultuur verdwijnt"

Lange Jojo zong liedjes in het Brusselse dialect. 'On a Soif' en 'Jules César' waren bekende meezingers van hem. "Lange Jojo is een icoon van de Brusselse volkscultuur", zegt zanger Johan Verminnen. "Hij zong zowel in het Brussels Vlaams als in het Brussels Frans. Je kon in geen enkel volkscafé komen zonder dat de jukebox een van zijn successen uitbraakte. Hij was geliefd bij zijn publiek. Met hem verdwijnt een stuk volkscultuur."