Mexicaanse archeologen ontdekken altaar en rituele voorwerpen uit Azteekse tijd

Volgens archeologe Marta Becerra wilden de Azteekse bewoners van het huis het altaar verbergen voor de Spaanse veroveraars. Het bouwwerk ligt immers vier meter onder de grond. Het huis waarin het altaar gebouwd werd, was opgebouwd in verschillende lagen. Het bestond uit een grote kamer die via een gang verbonden was met vijf kleinere kamers, waarvan er een vermoedelijk de keuken was.