Mini-boerenprotest: kinderen uit Hooglede komen met speelgoedtractor naar school

Nele, de mama van Cederic is blij met de opkomst. “We voeren vandaag actie omdat we een toekomst willen voor de landbouw in Vlaanderen en ook voor onze kinderen. We zijn ook zeer tevreden met de sympathisanten die ons gesteund hebben. Er zijn veel problematieken in de sector, waaronder de druk op onze landbouwgronden, de varkenscrisis die nu heel hard gaat en het vergunningenbeleid dat uitblijft. Deze middag verwachten we een heel grote opkomst, want iedereen zit op zijn tandvlees.” Kort na de middag voeren de boeren actie in Roeselare. Ze gaan daar rondjes rijden op de ring.