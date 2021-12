Moleculaire analyse van 3.800 beenderfragmenten levert drie nieuwe en oude fossielen van denisovamens op

Met een ouderdom van zo'n 200.000 jaar behoren de nieuwe denisova-beenderen tot de oudste menselijke fossielen waarvan het DNA ooit gesequencet is.



"Denisova is een verbazingwekkende plaats voor het bewaren van aDNA en we hebben nu gereconstrueerde genomen van mee van de oudste en best bewaarde menselijke fossielen", zei doctor Diyendo Massilani, een postdoctoraal onderzoekers aan het Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Massilani had de leiding over de genetische analyse van de nieuwe fossielen.

Ancient DNA of aDNA is DNA dat onttrokken is aan oude specimens. De gemiddelde jaarlijkse temperatuur in de Denisovagrot blijft rond het vriespunt, wat bijdraagt aan de bewaring van het DNA in de fossiele resten.

"Eén nieuw menselijk been vinden zou al cool geweest zijn, maar vijf? Dit overtrof mijn stoutste dromen", zei Brown.

"We stonden versteld dat we nieuwe menselijke beenderfragmenten met intacte biomoleculen ontdekt hadden in zo'n oude lagen", zei Douka.

"De toepassing van de moleculaire fingerprinting-techniek zoals we die nu hebben gebruikt in Denisova, heeft ons toegelaten meer menselijke fossielen te vinden dan bij een traditionele archeologische opgraving mogelijk zou geweest zijn. Het is een fantastische technische doorbraak voor de paleolithische archeologie", zei teamlid professor Tom Higham van de Universität Wien.