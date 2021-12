Ook Kalmthout introduceert sneeuwtelefoon

Het wordt weer kouder en Kalmthout is alvast voorbereid op sneeuw. De gemeente heeft een sneeuwtelefoon in het leven geroepen. Die kan je bellen als je ouder bent of minder mobiel. Dan komt er een vrijwilliger om sneeuw of ijs van het voetpad voor je huis weg te ruimen. Het initiatief bestaat al langer in verschillende gemeenten in Vlaanderen.

Voor het project zoekt de gemeente nu alleen nog vrijwilligers. "Al weten we niet hoeveel mensen naar de telefoon gaan bellen, omdat het voor ons een volledig nieuw initiatief is", zegt Greet Buysen van het OCMW in Kalmthout. "We hebben een goede vrijwilligerswerking in de gemeente, maar we kunnen zeker nog extra helpende handen gebruiken."

Meer informatie vind je op de website van de gemeente Kalmthout. Daar kan je ook een kaartje downloaden, waarmee je de buren kan laten weten dat je sneeuw voor hen kan ruimen, als ze daar nood aan hebben.