Oostvleteren dankt arbeiders voor herstellen gaslek: "Ze verdienen een standbeeld"

In Oostvleteren heeft iedereen sinds dinsdagavond weer gas. Door een breuk in de gasleiding donderdagavond al, zaten 280 gezinnen zonder gas en dus in de kou. Sommigen 5 dagen, tot gisterenavond. 20 arbeiders van energiedistributeur Fluvius hebben al die dagen in weer en wind gewerkt om alles te herstellen. "Wij zijn hen zo dankbaar", zegt Marie-Rose Dehaene, die zelf ook 4 dagen geen gas had. "Die mannen verdienen een standbeeld. Ze hebben al die dagen in regen, wind en modder gewerkt, soms tot 9 uur 's avonds. Op een avond heb ik hen een grote pot koffie gebracht. Want die mannen hebben echt getoverd."

Ook het gemeentebestuur van Vleteren heeft de arbeiders bedankt voor hun inzet. Schepen Bram Coppein (Landelijke Volkspartij): "We hebben hen een pakket gegeven met een biertje van onze bekende lokale brouwerijen".