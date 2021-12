Zeven verdachten van rellen tijdens coronabetoging geïdentificeerd dankzij opsporingsbericht

Voor de coronabetoging in Brussel op 21 november kwamen naar schatting 35.000 mensen samen om te betogen tegen het coronabeleid in ons land. Na de grotendeels rustige en vreedzame betoging hebben enkele relschoppers grote schade aangericht in de hoofdstad.

In totaal waren er 44 arrestaties, geraakten er 3 politieagenten gewond en was er grote schade. Zo werden er 6 politiewagens beschadigd en werd er één politiescooter in brand gestoken. Daarnaast is er volgens de politie ook enorme schade aangericht aan openbare gebouwen en voertuigen, en werden er uitstalramen ingeslagen.