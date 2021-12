Kroongetuige tijdens proces tegen Ghislaine Maxwell: "Ze was geregeld in dezelfde kamer tijdens misbruik"

Ze beschreef dat misbruik in detail en zei dat Maxwell daar toen heel gewoon over deed. Zelf was ze daardoor verward, "want voor mij voelde het niet als normaal aan". Ze moest naar eigen zeggen ook eens toekijken hoe Epstein masturbeerde terwijl Maxwell hem streelde en kuste. De twee volwassenen en "Jane" zouden ook geregeld samen hebben gereisd tussen Epsteins huizen in New York en New Mexico, in de jaren tussen haar 14e en 16e.



"Jane" beschreef hoe slecht ze zich voelde tijdens die ontmoetingen en had het ook over orgies met anderen erbij. "Ik was verstijfd van angst en ik voelde me walgelijk. Ik schaamde me diep." De getuigenis van "Jane" sluit aan bij de argumenten van de openbare aanklagers, die Epstein en Maxwell als "partners in crime" beschouwen. Voor hen was ze de vrouw die alles regelde, de vrouw die "seksueel misbruik hielp normaliseren". Later op het proces zullen normaal gezien nog drie andere vrouwen tegen Maxwell getuigen.