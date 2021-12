Inschrijven op reservelijst QVAX voor boosterprik kan vanaf vandaag: wat moet je weten?

Registreren op de reservelijst kan heel eenvoudig via de website qvax.be. Je vult enkele gegevens in, zoals je naam, adres, rijksregisternummer, contactgegevens... en je duidt aan op welke momenten je beschikbaar bent. Telefonisch of per post inschrijven op de reservelijst is niet mogelijk en kan enkel online.

Als het vaccinatiecentrum in jouw buurt een dosis van het boostervaccin op overschot heeft, dan krijg je een uitnodiging per mail en sms. Je krijgt dan een half uur de tijd om te bevestigen. Zo niet, vervalt de uitnodiging en zal iemand anders opgeroepen worden. Je kan op een later moment wel gewoon weer aan de beurt komen.