Niet-dringende operaties twee weken uitgesteld: wat kan nog wel en wat niet meer?

Door de stijgende druk zagen alle ziekenhuizen zich de afgelopen weken al genoodzaakt om niet-dringende zorg af te bouwen, om toch maar bedden vrij te houden op de diensten voor intensieve zorg. De verplichting die ze nu van de overheid krijgen om alle niet-dringende ingrepen met twee weken uit te stellen, komt dus niet uit de lucht gevallen, maar het is wel weer slecht nieuws voor de ziekenhuizen.

“Het is een puzzel die we al enkele weken geleden zijn beginnen te leggen, toen de cijfers weer begonnen te stijgen”, zei Jan Van Mierlo, personeelsdirecteur van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden vanochtend op Radio 2 Limburg. “De laatste twee weken zien we een heel sterke toestroom waardoor we naast het reguliere puzzelwerk nog harder moeten puzzelen. En met de richtlijnen van gisteren wordt het er niet gemakkelijker op.”

De situatie is pijnlijk herkenbaar voor Karin Decaestecker, adjunct-medisch directeur in het AZ Delta in Roeselare. “In West-Vlaanderen hebben we hier drie weken geleden al op geanticipeerd, toen de druk op onze ziekenhuizen al groot werd.”