Rekenhof gaat alle corona-callcentra onderzoeken na mogelijke fraude, parlement scherp voor minister Beke (CD&V)

Jeremie Van Eeckhout (Groen, oppositie) argumenteerde dat het al lang duidelijk was dat heel wat agenten betaald werden voor heel weinig telefoontjes. "Maar u bleef doof voor al die signalen", zei hij tegen Beke. "U faalt in uw crisisbeleid". Volgens de Vooruit-fractie is het vreemd dat de meerderheid nu wel een onderzoek van het Rekenhof wil, terwijl daar het afgelopen anderhalf jaar al tweemaal een motie voor op tafel lag, maar dat de meerderheid die wegstemde. Parys antwoordde daarop dat dat zo was afgesproken binnen de meerderheid met het argument dat het Rekenhof al meermaals informatie had opgevraagd. Hij stelde ook dat er toen niets geweten was over fraude.