Sensoa: “Mensen met HIV betalen makkelijk 3 keer zoveel voor schuldsaldoverzekering, niet meer van deze tijd”

Een mooi, lang leven

“We hebben de indruk dat verzekeringsmaatschappijen vandaag nog altijd naar HIV kijken zoals in de jaren ’80 en ’90”, zegt Rita Koeck van Sensoa bij De Inspecteur. “Maar besmet zijn met HIV is al lang niet meer zo levensbedreigend als toen. Die mensen hebben vandaag een normale levensverwachting. Ze kunnen net zoals iedereen studeren, reizen en een relatie of een gezin uitbouwen.”

Ondanks die mooie perspectieven krijgt Sensoa de laatste jaren toch meldingen van mensen de omwille van hun HIV-besmetting op een muur botsen bij hun verzekeraar. “Ze worden geweigerd, moeten een hoge bijpremie betalen of extra voorwaarden aanvaarden om een polis te kunnen afsluiten”, zegt Koeck.

En dat leidt niet alleen tot frustratie bij mensen met HIV zelf: “Gespecialiseerde artsen geven hun patiënten allerlei onderzoeken en wetenschappelijke bevindingen mee om hun aanvraag te stofferen, maar dat leidt zelden tot een betere acceptatie", zegt Koeck.

De bijpremie omwille van HIV kan volgens Sensoa oplopen tot 150% of meer. “Sommige patiënten betalen daardoor makkelijk drie keer zo veel als anderen. Je kunt je verzekeraar wel vragen om zijn beslissing te motiveren, maar dat is een omslachtige procedure die vaak uitdraait op een uitputtingsslag.”

Bloedtest

Bovendien vragen verzekeraars steeds vaker dat kandidaat-verzekerden de resultaten van een bloedtest voorleggen om aanspraak te kunnen maken op een polis. Mensen met HIV voelen zich daardoor nog meer geviseerd.

Onder andere AG Insurance vraagt potentiële klanten soms naar de resultaten van zo’n bloedtest. “Meestal beginnen we met een medische vragenlijst van 7 vragen”, zegt Gerrit Feyaerts van AG Insurance. “Dat gaat dan over de leeftijd, gewicht en medische voorgeschiedenis. We vragen naar aandoeningen die een impact zouden kunnen hebben op de kans dat op overlijden, zoals Hepatitis en HIV.”

Op basis van de antwoorden schat de verzekeraar in of er ook een extra bloedtest nodig is. “Maar we doen dat alleen in functie van de leeftijd en het verzekerde kapitaal”, zegt Feyaerts. “Als het om een hoog bedrag gaat bij een aanvrager van een zekere leeftijd, dan kunnen we vragen om een bloedonderzoek of klinisch onderzoek door een arts.”

Feyaerts begrijpt dat niemand staat te springen om zijn of haar medische gegevens te delen. “Dat is altijd gevoelige informatie. Maar het is belangrijk te weten dat het gebeurt op basis van objectieve gegevens. Van willekeur is er dus geen sprake. We maken bijvoorbeeld geen onderscheid op basis van seksuele geaardheid, het speelt voor ons geen rol of iemand hetero- of homoseksueel is.”

Achterhaald

Rita Koeck van Sensoa begrijpt dat verzekeraars de risico’s willen inschatten. “Ze vertrekken vanuit een commerciële ingesteldheid. Maatschappijen kunnen perfect middelen gebruiken als persoonlijke vragenlijst. Zolang die in verhouding zijn en in lijn zijn met de wettelijke bepalingen over privacy, gegevensdeling en patiëntrechten is er geen probleem.”

Het probleem zit volgens Sensoa bij de manier waarop de verzekeraar nadien het risico bepaalt. “Men legt de resultaten dan naast verzekeringscriteria die gebaseerd zijn op informatie uit de jaren ’80 of ’90. Die stemt niet echt overeen met de werkelijkheid vandaag.”

AG Insurance erkent dat HIV intussen een goed beheersbare chronische ziekte geworden is. “Het overlijdensrisico is inderdaad veel lager dan in de jaren ’80 en ’90 en de verzekeraars volgen die evolutie ook op”, zegt Gerrit Feyaerts. “Op dit moment hebben we veel klanten die HIV-aangetast zijn en die aan normale, acceptabele voorwaarden verzekerd zijn.”

Toch vindt Feyaerts het essentieel dat een verzekeraar zijn werk kan blijven doen, en daarin speelt een middel als de bloedtest volgens hem een rol.

“Bij schuldsaldo-verzekeringen gaat het steevast om hoge bedragen”, zegt Feyaerts. “Daarom is het belangrijk dat de verzekeraar het risico kan ‘mutualiseren’. Willen we mensen kunnen garanderen dat we hen uitbetalen, dan moeten we een evenwichtige groep verzekerden samenstellen, die samen de risico’s kan dragen. Omwille van dat evenwicht moeten we dus een goed zicht hebben op de medische toestand.”

Verandering op til?

Sensoa wil dat de verzekeringssector een andere bril opzet. “We hopen dat ze zien wat vandaag de mogelijkheden zijn voor iemand met HIV. En we hebben daar ook al stappen voor ondernomen.”

Concreet vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid een jaar gelden aan diverse patiëntenorganisaties - om studievoorstellen in te dienen rond de referentiecriteria voor schuldsaldo-verzekeringen. “We hebben met Sensoa een referentievoorstel ingediend samen met het HIV-referentiecentrum in Antwerpen en Gent. Dat is aanvaard en we zijn hoopvol dat we binnenkort in een onderzoeksproject zitten.”

Sensoa maakt zich sterk dat nieuwe toegangscriteria, gebaseerd op de recente wetenschappelijke inzichten, ervoor zullen zorgen dat mensen met een HIV-besmetting makkelijker toegang krijgen tot een betaalbare verzekering. “Dat geldt trouwens evengoed voor mensen met andere aandoeningen, want velen van hen hebben vandaag betere perspectieven dan 20 à 30 jaar geleden”, besluit Koeck.