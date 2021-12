Inspectie verzegelt depot van koeriersbedrijf GLS na inval vanmorgen, auditeur: "Veertigtal inbreuken vastgesteld"

De sociale inspectie is vanmorgen binnengevallen in het depot van pakjesbedrijf GLS in Puurs-Sint-Amands. "Er zijn nu al een veertigtal inbreuken vastgesteld", zegt arbeidsauditeur Gianni Reale. Dat is in dezelfde grootteorde als bij de invallen bij PostNL en DPD samen. Reale heeft de opdracht gegeven om het depot van GLS te laten verzegelen.