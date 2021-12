Stad Kortrijk waarschuwt voor valse mail voor boosterprik: "Geef nooit je bankgegevens voor een vaccinatie"

Stad Kortrijk waarschuwt dat er een phishing mail circuleert over de derde vaccinatie, de boosterprik. Het bericht lijkt heel goed op een uitnodigingsbrief van de Vlaamse overheid, maar wie doorklikt moet inloggen via zijn bank. Zo proberen de oplichters aan je bankgegevens te raken. Volgens de stad Kortrijk circuleert het bericht ook bij uitnodigingen van andere vaccinatiecentra. Er is voorlopig slechts één iemand in de val getrapt.

De stad benadrukt dat er bij een vaccinatie nooit gevraagd wordt om bankgegevens, het vaccin is namelijk gratis.