Huizen tegen Sint-Niklaaskerk of Oude Houtlei mét water: struin door Gent van vroeger en nu in nieuwe digi-expo van STAM

Edmond Sacré (1851 – 1921) was een Gentse fotograaf. Hij is vooral bekend om zijn foto’s aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Rond die eeuwwisseling onderging Gent een grondige transformatie en dat valt op in het werk van Sacré. De stad zag eruit als één bouwwerf. In die tijd was fotografie nog een relatief jong medium, dus het was toen pas voor het eerst dat grote veranderingen (zoals sloop-, bouw- en restauratiewerken) konden gedocumenteerd worden.

Sacré legde onder meer vast hoe in de stadskern huizenblokken werden gesloopt, om nieuwe pleinen te creëren en de historische monumenten vrij te maken. Ook maakte hij een "voor en na" van de aanleg van verbindingswegen tussen het toenmalige zuidstation en het centrum. En al die beelden van toen, worden in de nieuwe digitale tentoonstelling van STAM vergeleken met een beeld van Google Street View.

Het werk van Sacré werd 10 jaar geleden ook al getoond in het STAM, toen in een fysieke tentoonstelling. De digitale tentoonstelling kan je via deze link ontdekken.