Start van 48 urenstaking in Brusselse gevangenissen

De twee bonden hadden begin november een stakingsaanzegging ingediend. Even was er vooruitgang in het dossier, waarop de aanzegging opgeschort werd in afwachting van een verbetering van de situatie en een uitvoering van een voorstel van protocol met twintig punten, zoals een etenspauze van een halfuur en overlegmomenten met het middenkader.

"Maar drie weken later is er van die twintig punten nog niks gerealiseerd", klagen de vakbonden aan. En daarom werd de stakingsaanzegging alsnog geactiveerd. De staking zal 48 uur lang duren en loopt van 1 december om 22 uur tot 3 december om 22 uur.

Ook de christelijke vakbond ACV noemt de overbevolking, het personeelstekort en de impact van COVID-19 op de dienstverlening een "enorm zware last" op het gevangenispersoneel.