Staat Rusland op het punt om Oekraïne binnen te vallen? Spanningen met het Westen lopen weer op

Het blijft overigens de vraag of Rusland inderdaad klaar is voor een invasie van Oekraïne. Het heeft er weinig bij te winnen, vooral veel te verliezen. Het Oekraïense leger is de laatste jaren snel gemoderniseerd en heeft gevechtservaring door de oorlog in het oosten. Het is veel beter in staat om weerstand te bieden dan in 2014. Voor een inval in Oekraïne zal Moskou veel militairen moeten opofferen wat uiteindelijk tot grote onvrede dreigt te leiden bij de bevolking. Zelfs de militair veel machtigere Sovjet-Unie moest zich uiteindelijk terugtrekken uit Afghanistan omdat het aantal doden onder de militairen te hoog opliep.