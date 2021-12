Stilstand, de nieuwe theatermonoloog van Stijn Meuris: "Alles stond stil, ook mijn hart"

De coronacrisis was ook voor Meuris lang en lastig. "Mijn karakter laat dat gewoon niet toe, dat alles stil lag en afgezegd werd. En de crisis is na anderhalf jaar nog niet gegaan." Voor de voorstelling moest Stijn Meuris ook in zijn eigen geheugen beginnen graven. "Het is raar hoe snel wij bepaalde gebeurtenissen vergeten, ook al waren die wekenlang in het nieuws. Dat we in "ons kot" moesten blijven en hoe wij 's anderendaags allemaal wc-papier gingen kopen."