Streng beleid tegen leegstand op komst in Sint-Niklaas: "10.000 euro boete per onbewoond jaar"

De stad helpt eigenaars ook met het zoeken naar een oplossing voor leegstand. "We gaan altijd met hen in gesprek en bieden hen alternatieven. Ze kunnen bijvoorbeeld hun woning verhuren via het sociaal verhuurkantoor. Dat kantoor neemt de woning dan over voor een periode van minstens 9 jaar, en zorgt ervoor dat de woning weer conform de wooncode is. Dan kan de woning verhuurd worden aan kwetsbare doelgroepen", vertelt Callaert.

Bij hardleerse eigenaars kan de stad het gebouw zelfs opeisen. "Vroeger konden wij eigenaars alleen vragen om hun woning te laten beheren door het sociaal verhuurkantoor. Maar als er eigenaars zijn die echt niet willen luisteren, dan is er nu het "sociaal beheersrecht". Dat is een middel dat we sinds een jaar of 2 hebben gekregen van de Vlaamse overheid", zeg Callaert nog. "Op die manier kunnen we panden voor een stuk confisceren en verhuren aan kwetsbare doelgroepen via het sociaal verhuurkantoor."