Studenten schilderen kunstwerken Sol LeWitt op muren van Joods Museum Brussel: "Vermoeiend, maar heb me rot geamuseerd”

Charlotte Perin kan ervan meespreken. Ze werkte maar liefst 14 dagen aan één enorme tekening: Wall Drawing #138. Die werd 50 jaar geleden al eens uitgevoerd in een galerie in Brussel, onder meer door kunstenares Lili Dujourie. Nu is het duizelingwekkende werk te bewonderen in het Joods Museum in Brussel. Het is een witte wand, waarop met potlood een enorm aantal cirkels, bogen en rasters is getekend, als een ondoordringbaar web van kruisende lijnen.