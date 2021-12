Opnieuw wijziging in teststrategie voor gevaccineerden: toch 1 test op (of rond) dag 5 na hoogrisicocontact

Wie gevaccineerd is zal zich na deze nieuwe wijziging nog steeds slechts een keer moeten laten testen na een hoogrisicocontact, maar die test zal gebeuren op dag 5 na het contact en dus niet op de eerste dag na het contact.

Concreet zal iedereen die een hoogrisicocontact heeft gehad, nog steeds twee testcodes ontvangen, maar je bent enkel verplicht om de eerste te gebruiken rond de vijfde dag na het contact. Hierdoor wil men het aantal testen verminderen, maar toch de kans op gemiste besmettingen beperken. De code zal geldig zijn van de derde tot de zesde dag na het hoogrisicocontact.

In principe wil dat zeggen dat de persoon die een hoogrisicontact heeft gehad langer in quarantaine zal moeten, tot het resultaat van de pcr-test binnen is. Er is echter een uitzondering: vanaf de vierde dag na het hoogrisicocontact mag je uit quarantaine, indien je dagelijks een (negatieve) zelftest aflegt.

Voor wie niet gevaccineerd is, wijzigt er trouwens niks. Zij moeten zich nog steeds op dag 1 en op dag 7 laten testen.